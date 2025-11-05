Netflix Aktie

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

The Netflix Stock Split Is Coming. Here's What You Need to Know.

Heading into Netflix's (NASDAQ: NFLX) third-quarter earnings report, there was some speculation that the company would announce a stock split.After all, Netflix's share price had soared past $1,000 earlier this year, as it has clearly put the post-pandemic concerns about slowing growth to rest. Additionally, nearly all of its other big tech peers, like Amazon, Alphabet, and Apple, have issued stock splits in recent years, and Netflix has a history of doing so, most recently in 2015.However, the stock-split announcement didn't come in the earnings report. Instead, Netflix surprised investors on Thursday by announcing a 10-for-1 stock split.
31.10.25 Netflix Outperform Bernstein Research
22.10.25 Netflix Buy UBS AG
22.10.25 Netflix Kaufen DZ BANK
22.10.25 Netflix Outperform Bernstein Research
