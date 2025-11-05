Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
05.11.2025 10:05:00
The Netflix Stock Split Is Coming. Here's What You Need to Know.
Heading into Netflix's (NASDAQ: NFLX) third-quarter earnings report, there was some speculation that the company would announce a stock split.After all, Netflix's share price had soared past $1,000 earlier this year, as it has clearly put the post-pandemic concerns about slowing growth to rest. Additionally, nearly all of its other big tech peers, like Amazon, Alphabet, and Apple, have issued stock splits in recent years, and Netflix has a history of doing so, most recently in 2015.However, the stock-split announcement didn't come in the earnings report. Instead, Netflix surprised investors on Thursday by announcing a 10-for-1 stock split.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|951,40
|0,43%
