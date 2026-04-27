Baker Hughes Aktie
WKN DE: A2DUAY / ISIN: US05722G1004
|
27.04.2026 15:22:44
These Analysts Increase Their Forecasts On Baker Hughes After Better-Than-Expected Q1 Results
This article These Analysts Increase Their Forecasts On Baker Hughes After Better-Than-Expected Q1 Results originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Baker Hughes Inc.
|
16:03
|S&P 500-Wert Baker Hughes-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Baker Hughes-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
20.04.26
|S&P 500-Titel Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baker Hughes von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.04.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
15.04.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.04.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.04.26
|S&P 500-Papier Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baker Hughes von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.04.26
|S&P 500-Wert Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Baker Hughes-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.04.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)