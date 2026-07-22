Thurgauer Kantonalbank Aktie
WKN DE: A110VU / ISIN: CH0231351104
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22.07.2026 10:47:30
Thurgauer Kantonalbank bleibt bei «AA»
Die Thurgauer Kantonalbank erhält von der Ratingagentur Standard & Poor's erneut die Bewertung «AA». Dies unterstreicht die sehr hohe Stabilität sowie die ausgezeichnete Kapital- und Ertragslage der Bank mit voller Staatsgarantie durch den Kanton.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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|Thurgauer Kantonalbank
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