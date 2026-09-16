Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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16.09.2026 12:30:00
Tim Cook's Most Defining Move at Apple Has Nothing to Do With AI
Investors will more than likely view the Tim Cook era at Apple (NASDAQ: AAPL) with fondness. Cook had the daunting task of taking Apple forward without the creations of its chief innovator, Steve Jobs, which had driven the company's success over his nearly 14 years of leadership.
During Cook's tenure, the stock rose more than 2,200%, turning Apple into a multitrillion-dollar giant. Nonetheless, when Cook moved into the executive chairman role, Apple appeared to have fallen behind in artificial intelligence (AI). Instead, investors will more than likely remember Cook for one defining move.
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|14.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|289,65
|0,80%
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