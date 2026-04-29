TKB-Geschäftsbericht 2025 verabschiedet

An seiner heutigen Sitzung hat der Thurgauer Grosse Rat den Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht der Thurgauer Kantonalbank (TKB) genehmigt. Somit ist die Dividende für das Geschäftsjahr 2025 definitiv. Diese wurde um 20 Rappen auf 3,60 Franken pro Partizipationsschein erhöht. Verabschiedet hat das Parlament zudem die Eigentümerstrategie 2026 bis 2030.

Der Thurgauer Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 29. April 2026 den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2025 der TKB genehmigt. Die Revisionsstelle PWC wurde für ein weiteres Jahr bestätigt. Vom guten Ergebnis der führenden Bank profitieren der Haupteigentümer Kanton Thurgau und die Partizipantinnen und Partizipanten. An den Kanton liefert die TKB aus dem Gewinn gegen 67 Mio. Franken ab. Diese Summe setzt sich aus der Gewinnausschüttung von 55,7 Mio., der Abgeltung für die Staatsgarantie von 8,8 Mio. und jener für das Grundkapital von 1,9 Mio. Franken zusammen. Die anteilsberechtigten Gemeinden erhalten aus dem Gewinn der Bank erneut das gesetzliche Maximum von 3 Mio. Franken. Die Dividende für die vier Millionen Partizipationsscheine beläuft sich auf 14,4 Mio. Franken oder 3,60 Franken pro Titel. Das sind 5,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht sowie der separate Klimabericht sind unter gb.tkb.ch verfügbar.

Eigentümerstrategie verabschiedet

Zudem hat das Thurgauer Kantonsparlament die Eigentümerstrategie für die TKB für die Periode 2026 bis 2030 verabschiedet. Inhaltlich gab es darin keine materiellen Anpassungen. Für die Erstellung der Eigentümerstrategie ist der Thurgauer Regierungsrat zuständig. Das Dokument konkretisiert die Vorgaben im TKB-Gesetz und wird in der Regel alle vier Jahre überprüft.

