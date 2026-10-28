PRO HOLDINGS Aktie
WKN DE: A42NQQ / ISIN: JP3833900008
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28.10.2026 18:13:00
Touch me: Apple MacBook Pro erstmals mit OLED-Touchscreen
Pro, während im Publikum zahlreiche Smartphones hochgehalten werden." />
Touchscreen, Tandem-OLED und Dynamic Island geben ihr großes MacBook-Pro-Debüt. Apple sortiert die neuen Laptops preislich ganz oben ein.
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|28 560,00
|-0,35%
|Apple Inc.
|313,60
|1,26%
|PRO HOLDINGS Co.,Ltd Registered Shs
|430,00
|0,00%
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