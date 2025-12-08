Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Draper Esprit Aktie

WKN DE: A143MK / ISIN: GB00BY7QYJ50

08.12.2025 08:00:06

Transaction in Own Shares

Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares

08-Dec-2025 / 07:00 GMT/BST

Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 

Transaction in own shares

 

 

Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 5 December 2025, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 13 November 2025.

  

Ordinary shares purchased:

50,000

 

Highest price paid per share:

497.00p

 

Lowest price paid per share:

479.20p

 

Volume weighted average price paid:

487.7080p

 

    

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 12,718,107 and the total number of voting rights in the Company is 176,328,343.

 

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Aggregate information

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company.

 

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

 

Date of purchases: 05/12/2025

 

Number of Ordinary Shares purchased: 50,000

 

Volume weighted average price (pence): 487.7080

 

Individual transactions

  

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

554

479.60

08:10:18

00030382533TRDU0

XLON

1,140

479.20

08:16:13

00030382551TRDU0

XLON

210

479.20

08:16:13

00030382552TRDU0

XLON

23

481.00

08:33:46

00030382695TRDU0

XLON

124

481.00

08:33:46

00030382696TRDU0

XLON

310

481.00

08:33:47

00030382697TRDU0

XLON

137

481.00

08:33:47

00030382698TRDU0

XLON

16

483.40

08:49:20

00030382840TRDU0

XLON

514

483.40

08:49:20

00030382841TRDU0

XLON

1,032

483.40

08:49:20

00030382842TRDU0

XLON

520

483.40

08:49:20

00030382843TRDU0

XLON

557

480.40

08:59:17

00030382887TRDU0

XLON

525

480.20

08:59:17

00030382888TRDU0

XLON

507

481.80

09:16:41

00030382944TRDU0

XLON

31

481.80

09:16:41

00030382945TRDU0

XLON

592

485.40

09:32:50

00030383040TRDU0

XLON

240

483.80

09:32:50

00030383041TRDU0

XLON

27

483.80

09:32:50

00030383042TRDU0

XLON

53

483.80

09:32:50

00030383043TRDU0

XLON

253

483.80

09:32:50

00030383044TRDU0

XLON

1

483.80

09:32:50

00030383045TRDU0

XLON

1,115

483.40

09:40:06

00030383095TRDU0

XLON

571

483.20

09:40:06

00030383096TRDU0

XLON

606

483.60

10:03:17

00030383169TRDU0

XLON

319

483.60

10:03:17

00030383170TRDU0

XLON

191

483.60

10:03:17

00030383171TRDU0

XLON

529

483.40

10:03:17

00030383172TRDU0

XLON

75

482.60

10:22:14

00030383253TRDU0

XLON

563

483.60

10:25:28

00030383281TRDU0

XLON

508

483.20

10:25:28

00030383282TRDU0

XLON

52

483.00

10:25:28

00030383283TRDU0

XLON

12

483.00

10:25:28

00030383284TRDU0

XLON

61

483.00

10:25:28

00030383285TRDU0

XLON

119

483.00

10:25:28

00030383286TRDU0

XLON

524

484.60

10:44:08

00030383381TRDU0

XLON

121

484.20

10:44:09

00030383382TRDU0

XLON

1,006

484.60

10:51:39

00030383399TRDU0

XLON

577

485.20

11:07:27

00030383449TRDU0

XLON

3

485.20

11:07:27

00030383450TRDU0

XLON

180

485.60

11:15:57

00030383507TRDU0

XLON

129

485.60

11:15:57

00030383508TRDU0

XLON

200

484.60

11:15:57

00030383509TRDU0

XLON

148

484.60

11:15:57

00030383510TRDU0

XLON

594

484.00

11:25:53

00030383576TRDU0

XLON

500

487.60

11:34:44

00030383590TRDU0

XLON

82

487.60

11:34:44

00030383591TRDU0

XLON

520

492.20

11:43:34

00030383619TRDU0

XLON

1,137

491.60

11:44:36

00030383621TRDU0

XLON

131

490.20

11:59:56

00030383711TRDU0

XLON

101

490.20

12:00:00

00030383712TRDU0

XLON

43

490.20

12:00:00

00030383713TRDU0

XLON

545

492.60

12:12:48

00030383771TRDU0

XLON

301

492.60

12:18:15

00030383787TRDU0

XLON

195

493.80

12:24:57

00030383887TRDU0

XLON

137

494.00

12:24:57

00030383888TRDU0

XLON

93

494.00

12:24:57

00030383889TRDU0

XLON

785

492.60

12:28:18

00030383894TRDU0

XLON

509

492.20

12:28:18

00030383895TRDU0

XLON

536

494.40

12:51:54

00030383957TRDU0

XLON

616

493.40

12:51:54

00030383958TRDU0

XLON

566

497.00

13:03:20

00030384028TRDU0

XLON

251

496.00

13:07:58

00030384053TRDU0

XLON

1,200

496.00

13:07:58

00030384054TRDU0

XLON

545

494.20

13:20:00

00030384088TRDU0

XLON

538

494.00

13:20:00

00030384089TRDU0

XLON

434

492.40

13:32:22

00030384122TRDU0

XLON

522

492.20

13:32:22

00030384123TRDU0

XLON

114

492.40

13:32:22

00030384124TRDU0

XLON

579

491.80

13:42:55

00030384139TRDU0

XLON

286

491.80

13:42:55

00030384140TRDU0

XLON

29

491.80

13:42:55

00030384141TRDU0

XLON

64

491.80

13:42:55

00030384142TRDU0

XLON

38

491.80

13:42:55

00030384143TRDU0

XLON

116

491.80

13:42:55

00030384144TRDU0

XLON

6

491.80

13:42:55

00030384145TRDU0

XLON

39

491.80

13:42:55

00030384146TRDU0

XLON

616

490.80

13:50:39

00030384297TRDU0

XLON

268

490.20

13:58:29

00030384386TRDU0

XLON

19

490.20

13:58:29

00030384387TRDU0

XLON

324

490.20

13:58:29

00030384388TRDU0

XLON

530

492.40

14:06:37

00030384470TRDU0

XLON

10

492.20

14:06:37

00030384471TRDU0

XLON

504

492.20

14:06:37

00030384472TRDU0

XLON

684

490.20

14:15:41

00030384499TRDU0

XLON

527

491.60

14:23:02

00030384512TRDU0

XLON

514

491.20

14:23:02

00030384513TRDU0

XLON

557

489.40

14:30:49

00030384563TRDU0

XLON

573

489.20

14:30:49

00030384564TRDU0

XLON

585

491.80

14:41:51

00030384587TRDU0

XLON

511

491.40

14:41:51

00030384588TRDU0

XLON

536

491.60

14:51:05

00030384605TRDU0

XLON

180

491.60

14:54:29

00030384626TRDU0

XLON

55

491.60

14:54:29

00030384627TRDU0

XLON

592

491.60

14:56:06

00030384629TRDU0

XLON

165

491.60

15:00:34

00030384641TRDU0

XLON

55

491.60

15:01:25

00030384648TRDU0

XLON

383

491.60

15:01:25

00030384649TRDU0

XLON

901

491.60

15:01:25

00030384650TRDU0

XLON

17

491.60

15:05:39

00030384666TRDU0

XLON

538

491.40

15:05:39

00030384667TRDU0

XLON

516

491.60

15:05:39

00030384668TRDU0

XLON

551

490.20

15:10:39

00030384703TRDU0

XLON

517

486.80

15:13:08

00030384710TRDU0

XLON

177

484.60

15:15:40

00030384725TRDU0

XLON

358

484.60

15:15:50

00030384726TRDU0

XLON

452

484.80

15:24:39

00030384811TRDU0

XLON

412

485.80

15:27:55

00030384819TRDU0

XLON

140

485.80

15:27:55

00030384820TRDU0

XLON

623

486.20

15:30:55

00030384832TRDU0

XLON

548

485.80

15:35:41

00030384978TRDU0

XLON

561

485.60

15:35:41

00030384979TRDU0

XLON

343

483.80

15:49:22

00030385035TRDU0

XLON

179

483.80

15:51:30

00030385051TRDU0

XLON

320

483.80

15:51:30

00030385052TRDU0

XLON

210

483.80

15:55:48

00030385062TRDU0

XLON

149

483.80

15:55:48

00030385063TRDU0

XLON

6

485.00

15:58:24

00030385107TRDU0

XLON

44

485.00

15:58:24

00030385108TRDU0

XLON

534

485.00

15:58:24

00030385109TRDU0

XLON

489

485.60

16:02:16

00030385149TRDU0

XLON

1,119

485.60

16:02:16

00030385150TRDU0

XLON

1,215

487.00

16:07:50

00030385203TRDU0

XLON

581

487.40

16:18:59

00030385312TRDU0

XLON

540

486.60

16:19:00

00030385313TRDU0

XLON

508

486.60

16:19:00

00030385314TRDU0

XLON

506

486.60

16:19:00

00030385315TRDU0

XLON

487

486.60

16:19:00

00030385316TRDU0

XLON

35

486.60

16:19:00

00030385317TRDU0

XLON

525

485.60

16:24:24

00030385350TRDU0

XLON

500

485.60

16:24:24

00030385351TRDU0

XLON

84

485.60

16:24:24

00030385352TRDU0

XLON

 

 

Enquiries

 

Molten Ventures plc

Gareth Faith (Company Secretary)

 

+44 (0)20 7931 8800

cosec@molten.vc 

Goodbody Stockbrokers

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Don Harrington

Charlotte Craigie

Tom Nicholson

William Hall

 

+44 (0) 20 3841 6202

Deutsche Numis

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Simon Willis

Jamie Loughborough

Iqra Amin

 

+44 (0)20 7260 1000

Sodali & Co

Public relations

Elly Williamson

Sam Austrums

+44 (0)7889 297 217

molten@sodali.com

About Molten Ventures

Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies.

It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each.

Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised more than £700m to 30 September 2025.

For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00BY7QYJ50
Category Code: POS
TIDM: GROW
LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10
Sequence No.: 410556
EQS News ID: 2241352

 
End of Announcement EQS News Service

