18.12.2025 08:00:20

Transaction in Own Shares

Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares

18-Dec-2025 / 07:00 GMT/BST

Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 

Transaction in own shares

 

 

Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 17 December 2025, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 13 November 2025.

  

Ordinary shares purchased:

50,000

 

Highest price paid per share:

495.20p

 

Lowest price paid per share:

479.00p

 

Volume weighted average price paid:

486.3802p

 

    

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 13,118,107 and the total number of voting rights in the Company is 175,928,343.

 

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Aggregate information

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company.

 

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

 

Date of purchases: 17/12/2025

 

Number of Ordinary Shares purchased: 50,000

 

Volume weighted average price (pence): 486.3802

 

Individual transactions

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

544

481.20

08:09:27

00030416020TRDU0

XLON

402

481.20

08:15:40

00030416054TRDU0

XLON

538

483.00

08:19:59

00030416084TRDU0

XLON

1,088

482.40

08:19:59

00030416085TRDU0

XLON

1,691

483.20

08:43:26

00030416170TRDU0

XLON

531

481.20

08:47:40

00030416174TRDU0

XLON

550

481.20

08:54:01

00030416190TRDU0

XLON

544

482.00

09:35:00

00030416272TRDU0

XLON

517

482.00

09:35:00

00030416273TRDU0

XLON

758

482.00

09:35:00

00030416274TRDU0

XLON

783

482.00

09:35:01

00030416275TRDU0

XLON

70

482.00

09:35:01

00030416276TRDU0

XLON

514

482.00

09:35:01

00030416277TRDU0

XLON

1,047

481.20

09:54:14

00030416326TRDU0

XLON

206

481.00

09:54:14

00030416327TRDU0

XLON

40

481.00

09:54:14

00030416328TRDU0

XLON

11

481.00

09:54:14

00030416329TRDU0

XLON

297

481.00

09:54:14

00030416330TRDU0

XLON

611

481.20

10:15:10

00030416390TRDU0

XLON

700

483.00

10:40:25

00030416443TRDU0

XLON

959

483.00

10:40:25

00030416444TRDU0

XLON

1,246

483.00

10:40:25

00030416445TRDU0

XLON

516

482.60

11:00:08

00030416483TRDU0

XLON

566

482.60

11:11:49

00030416501TRDU0

XLON

1,009

481.20

11:12:19

00030416502TRDU0

XLON

672

480.40

11:35:10

00030416568TRDU0

XLON

531

480.40

11:45:37

00030416588TRDU0

XLON

531

480.80

11:53:59

00030416614TRDU0

XLON

458

481.20

12:00:14

00030416634TRDU0

XLON

449

481.20

12:00:14

00030416635TRDU0

XLON

68

481.20

12:00:14

00030416636TRDU0

XLON

99

481.20

12:00:14

00030416637TRDU0

XLON

523

481.20

12:00:14

00030416638TRDU0

XLON

283

481.00

12:19:56

00030416693TRDU0

XLON

380

481.00

12:19:56

00030416694TRDU0

XLON

292

481.00

12:19:56

00030416695TRDU0

XLON

149

481.00

12:19:56

00030416696TRDU0

XLON

401

479.00

12:26:17

00030416713TRDU0

XLON

599

479.80

12:29:05

00030416718TRDU0

XLON

551

487.40

12:55:28

00030416795TRDU0

XLON

300

488.20

13:02:28

00030416811TRDU0

XLON

302

488.20

13:02:28

00030416812TRDU0

XLON

16

488.00

13:02:28

00030416813TRDU0

XLON

3

488.00

13:02:28

00030416814TRDU0

XLON

608

488.00

13:02:28

00030416815TRDU0

XLON

72

486.40

13:16:30

00030416951TRDU0

XLON

58

486.40

13:16:30

00030416952TRDU0

XLON

23

486.40

13:16:30

00030416953TRDU0

XLON

167

486.40

13:16:30

00030416954TRDU0

XLON

193

486.40

13:16:30

00030416955TRDU0

XLON

7

486.40

13:22:54

00030416981TRDU0

XLON

17

486.40

13:22:54

00030416982TRDU0

XLON

73

486.40

13:23:14

00030416983TRDU0

XLON

580

486.40

13:23:59

00030416987TRDU0

XLON

864

485.80

13:28:24

00030417004TRDU0

XLON

242

485.80

13:28:24

00030417005TRDU0

XLON

524

486.40

13:41:03

00030417085TRDU0

XLON

516

486.00

13:41:03

00030417086TRDU0

XLON

524

486.00

13:41:03

00030417087TRDU0

XLON

568

486.00

13:41:03

00030417088TRDU0

XLON

311

484.20

13:52:34

00030417123TRDU0

XLON

263

484.20

13:52:34

00030417124TRDU0

XLON

168

487.20

14:08:24

00030417200TRDU0

XLON

441

487.20

14:08:24

00030417201TRDU0

XLON

1,542

487.60

14:11:25

00030417214TRDU0

XLON

548

487.20

14:31:13

00030417356TRDU0

XLON

59

489.00

14:36:15

00030417415TRDU0

XLON

547

489.00

14:56:56

00030417556TRDU0

XLON

547

489.00

14:56:56

00030417557TRDU0

XLON

867

489.00

14:56:56

00030417558TRDU0

XLON

527

489.00

14:56:56

00030417559TRDU0

XLON

561

489.00

14:56:56

00030417560TRDU0

XLON

707

489.00

14:56:56

00030417561TRDU0

XLON

830

489.00

14:56:56

00030417562TRDU0

XLON

552

489.40

15:02:09

00030417609TRDU0

XLON

539

489.40

15:02:09

00030417610TRDU0

XLON

607

489.60

15:02:09

00030417611TRDU0

XLON

25

494.00

15:15:01

00030417736TRDU0

XLON

597

494.00

15:15:01

00030417737TRDU0

XLON

592

493.80

15:15:01

00030417738TRDU0

XLON

585

492.00

15:17:45

00030417773TRDU0

XLON

224

491.40

15:28:50

00030417881TRDU0

XLON

290

491.40

15:28:50

00030417883TRDU0

XLON

276

490.80

15:29:27

00030417886TRDU0

XLON

265

490.80

15:30:02

00030417900TRDU0

XLON

398

490.60

15:32:22

00030417915TRDU0

XLON

161

490.60

15:32:22

00030417916TRDU0

XLON

609

488.80

15:37:38

00030417955TRDU0

XLON

571

488.40

15:37:38

00030417956TRDU0

XLON

132

486.40

15:44:30

00030418050TRDU0

XLON

403

486.40

15:44:30

00030418051TRDU0

XLON

539

488.60

15:53:19

00030418210TRDU0

XLON

1,806

491.40

15:56:46

00030418250TRDU0

XLON

85

495.00

16:09:45

00030418474TRDU0

XLON

466

495.00

16:10:03

00030418476TRDU0

XLON

618

495.00

16:10:03

00030418477TRDU0

XLON

103

494.20

16:13:06

00030418525TRDU0

XLON

363

494.20

16:13:06

00030418526TRDU0

XLON

466

494.20

16:13:06

00030418527TRDU0

XLON

563

494.40

16:14:57

00030418556TRDU0

XLON

587

494.20

16:14:57

00030418557TRDU0

XLON

512

494.00

16:20:03

00030418683TRDU0

XLON

587

494.40

16:21:58

00030418733TRDU0

XLON

522

494.00

16:22:00

00030418734TRDU0

XLON

658

495.20

16:25:03

00030418771TRDU0

XLON

 

 

Enquiries

 

Molten Ventures plc

Gareth Faith (Company Secretary)

 

+44 (0)20 7931 8800

cosec@molten.vc 

Goodbody Stockbrokers

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Don Harrington

Charlotte Craigie

Tom Nicholson

William Hall

 

+44 (0) 20 3841 6202

Deutsche Numis

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Simon Willis

Jamie Loughborough

Iqra Amin

 

+44 (0)20 7260 1000

Sodali & Co

Public relations

Elly Williamson

Sam Austrums

+44 (0)7889 297 217

molten@sodali.com

About Molten Ventures

Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies.

It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each.

Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised more than £700m to 30 September 2025.

For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc


The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

