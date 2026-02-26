TriMas Aktie
WKN DE: A0MSDG / ISIN: US8962152091
|
26.02.2026 14:11:03
TriMas Corp. Reports Climb In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - TriMas Corp. (TRS) revealed earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $81.70 million, or $2.03 per share. This compares with $5.64 million, or $0.14 per share, last year.
Excluding items, TriMas Corp. reported adjusted earnings of $16.25 million or $0.40 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.8% to $155.49 million from $149.73 million last year.
TriMas Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $81.70 Mln. vs. $5.64 Mln. last year. -EPS: $2.03 vs. $0.14 last year. -Revenue: $155.49 Mln vs. $149.73 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TriMas Corp
|
25.02.26
|Ausblick: TriMas mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: TriMas stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: TriMas zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.25