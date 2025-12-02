eBay Aktie

WKN: 916529 / ISIN: US2786421030

02.12.2025 09:00:00

Turning Donated Dishes Into Culinary Careers

Through eBay and the Kitchens for Good store in San Diego, Mary Scafidi transforms kitchenware into community impact.Weiter zum vollständigen Artikel bei eBay Inc.
