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14.11.2026 15:26:12

Uber Notifies Drivers After Unauthorized Access To Data Through Third-Party Provider

(RTTNews) - Uber Technologies has informed affected drivers of a security incident involving a third-party service provider that resulted in unauthorized access to certain personal information.

According to a notice issued by the company on November 10, 2026, the service provider notified Uber on October 9 that an unauthorized party had compromised the provider's internal credentials and used them to access Uber's account.

Upon learning of the incident, Uber said it immediately disconnected its data links with the provider and began an investigation into the matter.

The investigation determined on October 13 that the compromised credentials had been used to access Uber-related data maintained by the service provider. Uber said the affected individuals are being notified because their personal information was among the data accessed.

The company said it continues to review the incident and contact impacted individuals.

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