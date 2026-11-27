Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|
27.11.2026 13:10:20
Uber Secures 87.13% Stake In Delivery Hero
(RTTNews) - Uber Technologies, Inc. (UBER), a transportation network company, on Friday announced that it has secured approximately 87.13% of the share capital of Delivery Hero SE (DHER.DE, DELHY, DLVHF).
The announcement follows the completion of the additional acceptance period for Uber's voluntary public takeover offer.
The additional acceptance period expired on November 24.
The transaction remains subject to merger control and other regulatory clearances.
The closing is expected in the second half of 2027.
In the pre-market trading, Uber Technologies is 0.99% higher at $67.01 on the New York Stock Exchange.
Delivery Hero SE is currently trading 0.16% lesser at EUR 36.86 on the XETRA.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Uber
|
27.11.26
|Delivery Hero: Uber sichert sich fast 90 Prozent der Anteile (Spiegel Online)
|
20.11.26
|S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.11.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
18.11.26
|Uber-Aktie höher: Fahrdienst bringt selbstfahrende Autos auf Münchens Straßen (dpa-AFX)
|
13.11.26
|S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Uber-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.11.26
|Delivery Hero-Aktie im Minus: Uber hält nun Zwei-Drittel-Beteiligung (dpa-AFX)
|
06.11.26
|S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Verlust hätte ein Uber-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
04.11.26
|Uber picks up the pace in robotaxi race (Financial Times)
Analysen zu Uber
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Uber
|60,98
|0,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.