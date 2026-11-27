(RTTNews) - Uber Technologies, Inc. (UBER), a transportation network company, on Friday announced that it has secured approximately 87.13% of the share capital of Delivery Hero SE (DHER.DE, DELHY, DLVHF).

The announcement follows the completion of the additional acceptance period for Uber's voluntary public takeover offer.

The additional acceptance period expired on November 24.

The transaction remains subject to merger control and other regulatory clearances.

The closing is expected in the second half of 2027.

In the pre-market trading, Uber Technologies is 0.99% higher at $67.01 on the New York Stock Exchange.

Delivery Hero SE is currently trading 0.16% lesser at EUR 36.86 on the XETRA.