Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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01.06.2026 08:37:00
Uber und Autobrains wollen Robotaxis in München testen
Taxi ohne Fahrer, Cockpit überflüssig: In München rollen bald autonome Autos von Uber und Autobrains. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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