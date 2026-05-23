Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

Uber Aktie

Uber für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

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23.05.2026 19:03:00

Uber will Delivery Hero übernehmen

Das US-Unternehmen Uber hat Appetit auf den deutschen Essenslieferanten Delivery Hero und bietet offenbar 33 Euro pro Aktie. Doch die Wertpapiere werden aktuell noch höher gehandelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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