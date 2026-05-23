Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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23.05.2026 19:03:00
Uber will Delivery Hero übernehmen
Das US-Unternehmen Uber hat Appetit auf den deutschen Essenslieferanten Delivery Hero und bietet offenbar 33 Euro pro Aktie. Doch die Wertpapiere werden aktuell noch höher gehandelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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