NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Das Betreiben von Essenslieferdiensten sei zunehmend ein technologisches Rennen, und vergleichbare Produkte, Daten und Umsetzungslösungen seien tief hängende Früchte für die Synergie-Ernte, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag anlässlich der Aufstockung der direkten Beteiligung von Uber auf fast ein Viertel an Delivery Hero. Die regulatorische Prüfung einer Übernahme dürfte sich allerdings lange hinziehen, das Timing sei kaum kalkulierbar./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 09:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 09:02 / BST



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