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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Das Betreiben von Essenslieferdiensten sei zunehmend ein technologisches Rennen, und vergleichbare Produkte, Daten und Umsetzungslösungen seien tief hängende Früchte für die Synergie-Ernte, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag anlässlich der Aufstockung der direkten Beteiligung von Uber auf fast ein Viertel an Delivery Hero. Die regulatorische Prüfung einer Übernahme dürfte sich allerdings lange hinziehen, das Timing sei kaum kalkulierbar./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 09:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 09:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
38,12 €
|
Abst. Kursziel*:
-26,55%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
38,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-27,74%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Delivery Hero
Analysen zu Delivery Hero
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