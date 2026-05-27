Delivery Hero Aktie
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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Delivery Hero von 32 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jo Barnet-Lamb sieht beim Essenslieferanten angesichts des Übernahmeinteresses der US-Unternehmen Uber und DoorDash nun einen klareren Weg, um den wahren Wert herauszukristallisieren. Er strich daher den bisherigen Konglomeratsabschlag auf die Summe-aller-Teile-Bewertung (SOTP) komplett, wie er in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 06:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
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Unternehmen:
Delivery Hero
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Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38,43 €
|
Abst. Kursziel*:
17,10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38,59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,61%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
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