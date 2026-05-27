Delivery Hero Aktie

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Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

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27.05.2026 07:14:59

Delivery Hero Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Delivery Hero von 32 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jo Barnet-Lamb sieht beim Essenslieferanten angesichts des Übernahmeinteresses der US-Unternehmen Uber und DoorDash nun einen klareren Weg, um den wahren Wert herauszukristallisieren. Er strich daher den bisherigen Konglomeratsabschlag auf die Summe-aller-Teile-Bewertung (SOTP) komplett, wie er in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 06:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
38,43 € 		Abst. Kursziel*:
17,10%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
38,59 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,61%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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