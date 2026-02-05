Delivery Hero Aktie

24,58EUR -0,85EUR -3,34%
Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

05.02.2026 10:47:28

Delivery Hero Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 20 auf 21 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Umfeld für Essenslieferanten habe sich zuletzt wohl generell etwas gebessert, schrieb Silvia Cuneo in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf eine Befragung von Verbrauchern./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Hold
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
25,28 € 		Abst. Kursziel*:
-16,93%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
24,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14,56%
Analyst Name::
Silvia Cuneo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Delivery Hero

