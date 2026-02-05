Delivery Hero Aktie
|24,58EUR
|-0,85EUR
|-3,34%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 20 auf 21 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Umfeld für Essenslieferanten habe sich zuletzt wohl generell etwas gebessert, schrieb Silvia Cuneo in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf eine Befragung von Verbrauchern./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Hold
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
21,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
25,28 €
|
Abst. Kursziel*:
-16,93%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
24,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14,56%
|
Analyst Name::
Silvia Cuneo
|
KGV*:
-
