VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
|
10.12.2025 06:19:40
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 11. bzw. 22. Dezember
DOW JONES--Folgende Änderungen werden - sofern nicht anders angegeben - zum Handelsbeginn am 22. Dezember wirksam:
===
+ MDAX
AUFNAHME
- Aumovio
- TKMS
HERAUSNAHME
+ SDAX
AUFNAHME
- Gerresheimer
- Hellofresh
- Ottobock
- PSI Software
- Tonies
- Verbio
HERAUSNAHME
- Amadeus Fire
- Formycon
- LPKF
- Procredit
- Stratec
+ TECDAX
AUFNAHME
- Ottobock
HERAUSNAHME
- PNE
+ STOXX-600
AUFNAHME
- De Longhi
- Huber + Suhner
- Quilter
- Verisure
HERAUSNAHME
- Diasorin
- Hemnet
- Lanxess
- Ocado
- SEB
- Tate & Lyle
+ S&P-500
AUFNAHME
- Ares Management (per 11. Dezember)
- Carvana
- CRH
HERAUSNAHME
- Kellanova (per 11. Dezember)
- LKQ
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/flf/gos
(END) Dow Jones Newswires
December 10, 2025 00:20 ET (05:20 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!