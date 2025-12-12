VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6

12.12.2025 10:41:13

EQS-DD: Verbio SE: Herr Alexander von Witzleben, 100 Put-Kontrakte (10.000 Aktien) auf Verbio SE Stammaktien, Strike EUR 18,00, Fälligkeit 12/2026, geschrieben und verkauft zu je EUR 3,50




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.12.2025 / 10:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Herr
Vorname: Alexander
Nachname(n): von Witzleben

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Verbio SE

b) LEI
529900W51PINCFFALS96 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Derivat
ISIN: DE000C649GD3

b) Art des Geschäfts
100 Put-Kontrakte (10.000 Aktien) auf Verbio SE Stammaktien, Strike EUR 18,00, Fälligkeit 12/2026, geschrieben und verkauft zu je EUR 3,50

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
3,5000 EUR 35.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
3,5000 EUR 35.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
10.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: EUREX
MIC: XEUR


12.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Verbio SE
Thura Mark 18
06780 Zörbig
Deutschland
Internet: www.verbio.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102350  12.12.2025 CET/CEST





