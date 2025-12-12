EQS-DD: Verbio SE: Herr Alexander von Witzleben, 100 Put-Kontrakte (10.000 Aktien) auf Verbio SE Stammaktien, Strike EUR 18,00, Fälligkeit 12/2026, geschrieben und verkauft zu je EUR 3,50



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



12.12.2025 / 10:39 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Herr Vorname: Alexander Nachname(n): von Witzleben

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Verbio SE

b) LEI

529900W51PINCFFALS96

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Derivat ISIN: DE000C649GD3

b) Art des Geschäfts

100 Put-Kontrakte (10.000 Aktien) auf Verbio SE Stammaktien, Strike EUR 18,00, Fälligkeit 12/2026, geschrieben und verkauft zu je EUR 3,50





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 3,5000 EUR 35.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 3,5000 EUR 35.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

10.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: EUREX MIC: XEUR

