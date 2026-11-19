Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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19.11.2026 01:25:18
UiPath vs. Palantir Technologies: Comparing Modest Revenue Growth vs. Rapid Expansion
UiPath (NYSE:PATH) primarily generates revenue by delivering an integrated suite of enterprise software applications that empowers corporate entities, financial institutions, and government organizations to independently design, deploy, evaluate, and continuously manage automated business processes across their operations.
It recently reorganized its executive leadership team, formally appointing a new chief financial officer, and simultaneously introduced several advanced developer tools specifically designed to help large global enterprises dynamically map and orchestrate their various internal organizational workflows.
Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) primarily earns revenue by engineering and deploying specialized software systems that enable government intelligence agencies, allied military branches, and large commercial enterprises to integrate, analyze, and gain insights from massive amounts of fragmented information.
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