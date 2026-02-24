Unity Software Aktie
WKN DE: A2QCFX / ISIN: US91332U1016
|
24.02.2026 19:50:23
Unity Software Stock Surges On Potential China Business Sale Reports
Unity Software Inc (NYSE:U) shares are trading higher on Tuesday as traders respond to reports that the game‑development platform company may sell its China business.Unity Software stock is charging ahead with explosive momentum. Why are U shares rallying?Reports Of A Potential China Sale Spark BuyingUnity shares jumped on Tuesday after Bloomberg reported that the company is weighing options for its China division, including a possible sale.Sources familiar with the matter told Bloomberg that Unity is working with an adviser to gauge interest in Unity China and may seek a valuation of more than $1 billion — a sizable cash infusion. Discussions are still in early stages ...Full story available on Benzinga.comWeiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Unity Software Inc Registered Shs
|
11.02.26
|Unity Software-Aktie nach enttäuschendem Ausblick auf Talfahrt (finanzen.at)
|
10.02.26
|Ausblick: Unity Software verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Unity Software verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Unity Software legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Unity Software legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)