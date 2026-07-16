Upwork Aktie

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WKN DE: A2N5QE / ISIN: US91688F1049

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16.07.2026 03:38:01

Upwork vs. Wix.com: Which Tech Stock Is a Better Buy in 2026?

The freelance economy and the digital storefront market are colliding as businesses rethink how they operate. Deciding between Upwork (NASDAQ:UPWK) and Wix.com (NASDAQ:WIX) requires weighing platform growth against margin stability.Upwork connects companies with remote talent through its marketplace, while Wix provides the infrastructure for building and managing a professional online presence. Both companies are navigating the shift toward artificial intelligence, making them interesting studies in how digital service platforms evolve to meet changing enterprise and small business needs in 2026.Upwork operates a marketplace connecting businesses with independent professionals for remote work. This ecosystem serves everyone from small entrepreneurs to Fortune 100 enterprises across 90 countries.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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