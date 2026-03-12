Firma Holdings Aktie
WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095
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12.03.2026 18:12:00
US-Firma übernimmt Solar-Technik von Meyer Burger
Vor einem halben Jahr hatte das insolvente Solarunternehmen Meyer Burger den Betrieb in Sachsen und Sachsen-Anhalt eingestellt. Kommt die Industrie nun zurück?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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