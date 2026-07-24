Southern Aktie

Southern für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852523 / ISIN: US8425871071

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24.07.2026 06:23:20

US strikes on southern Iran infrastructure widen war

The latest US strikes on tunnels, bridges and other infrastructure further inland from the Strait of Hormuz could indicate that Washington is shifting gears in Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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