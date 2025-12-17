Valiant Aktie
WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500
|
17.12.2025 06:25:01
Valiant beruft neue Kommunikationchefin
Die Valiant Bank erhält eine neue Leiterin Kommunikation. Der bisherige Leiter konzentriert sich künftig selbstständig auf strategische Mandate.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
