Valiant Aktie

Valiant für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500

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07.05.2026 10:00:28

Valiant enttäuscht mit Quartalsgewinn

Valiant hat im ersten Quartal 2026 einen leichten Gewinnanstieg verzeichnet. Zulegen konnten das Zinsgeschäft und auch das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft. Doch die Erwartungen an das Ergebnis waren offensichtlich höher. Der Aktienkurs gibt deutlich nach.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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