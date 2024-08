Value-Aktie Amazon? Experte sieht langfristiges Wachstumspotenzial

• Schwächeperioden als Kaufgelegenheiten• Lemonides hält Amazon für unterbewertet• Starke Kaufempfehlung für Amazon-Aktie

Amazon-Aktie mit Schwächezyklen

Seit Jahresbeginn stieg die Amazon-Aktie um rund 15,5 Prozent an. In den vergangenen drei Monaten fiel die Amazon-Aktie jedoch um 3,65 Prozent. Die Verluste im letzten Monat belaufen sich auf 3,42 Prozent. Dennoch weist Deep Dive darauf hin, dass die Papiere des Online-Giganten für engagierte Anleger hervorragend waren, obwohl die Aktie Zyklen durchlaufe, in denen sie unterdurchschnittlich abschneidet. Solche Schwächeperioden könnten nämlich als Kaufgelegenheiten dienen.

Charles Lemonides, Gründer und Chief Investment Officer von ValueWorks erklärte dazu zuletzt, dass im Juli des vergangenen Jahres ein hervorragender Zeitpunkt für den Einstieg gewesen sei. Anfang Juli letzten Jahres wies Deep Dive darauf hin, dass Amazon auf Basis des Kurs-Umsatz-Verhältnisses das günstigste Unternehmen der "Magnificent Seven"-Gruppe war, basierend auf den von FactSet befragten Konsensumsatzschätzungen für die nächsten zwölf Monate. Seit dem 2. Juli letzten Jahres, dem Tag vor der Veröffentlichung des entsprechenden Artikels, ist die Amazon-Aktie während eines beeindruckenden Anstiegs des breiten Marktes um stolze 38 Prozent gestiegen.

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Amazon liegt aktuell bei 2,78, was über dem Wert von 2,25 im Vorjahr liegt, wie Deep Dive weiter erläutert. Dennoch bleibe Amazon innerhalb der "Glorreichen Sieben" das mit Abstand günstigste Unternehmen und bewege sich auf dem Niveau des S&P 500: Amazons erwartete Umsatz- und Gewinnwachstumsraten übertreffen die des S&P 500 deutlich. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens beträgt 33,1, was das dritthöchste in der Gruppe ist, jedoch unter dem Vorjahreswert von 48,4 liegt. Amazons wichtigste Einzelhandelseinheit verzeichnet in der Regel relativ niedrige Gewinne, da der generierte Cashflow in die Expansion investiert wird. Allerdings zeige eine der Geschäftseinheiten des Unternehmens ein sehr schnelles Wachstum mit einer hohen und sich weiter verbessernden Gewinnspanne.

Wertaufschlüsselung für NASDAQ-Titel Amazon-Aktie

Lemonides erwähnte zudem, dass er kürzlich Amazon-Aktien erworben hat und den von ihm gezahlten Preis nicht anhand des Aktienkurses, sondern basierend auf der Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt seines jüngsten Kaufs angegeben hat, die bei 1,6 Billionen US-Dollar lag. Er ist der Ansicht, dass Amazon derzeit deutlich unter dem tatsächlichen Wert seiner wichtigsten Geschäftsbereiche gehandelt wird.

AWS sei ihm nach am einfachsten zu bewerten, da es einen Jahresumsatz von etwa 100 Milliarden US-Dollar sowie im Verhältnis zu diesem Umsatz beträchtliche Gewinne und Cashflows erwirtschafte und eine nahezu normale Rentabilität aufweise. AWS stehe dabei im Wettbewerb mit Microsoft Azure im Bereich der Cloud-Dienste für Unternehmen. Lemonides argumentierte, dass AWS angesichts seines Jahresumsatzes von 100 Milliarden US-Dollar und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Microsoft mit dem elffachen seines geschätzten Umsatzes bewertet wird, mindestens eine Billion US-Dollar wert sein sollte, was etwa dem zehnfachen Umsatz entsprechen würde. Er fügte hinzu, dass AWS vermeintlich besser positioniert sei als Microsoft.

Lemonides nahm als Nächstes eine Bewertung von Amazons Mediengeschäft vor, das hauptsächlich aus Videostreaming für Prime-Mitglieder besteht. "Netflix ist in Bezug auf Geschäftsprofil, Umsatz und Abonnentenbasis vergleichbar." Angesichts der Marktkapitalisierung von Netflix von etwa 300 Milliarden US-Dollar hält Lemonides es für angemessen, Amazons Mediengeschäft mit einem ähnlichen Wert zu veranschlagen.

Laut den von FactSet befragten Analysten wird Amazons Umsatz in den nächsten vier Quartalen, ohne AWS und Abonnementdienste, auf insgesamt 503 Milliarden US-Dollar geschätzt. Lemonides bewertet dieses Einzelhandelsgeschäft mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,5, was zu einer geschätzten Bewertung von 1,258 Billionen US-Dollar führt. Insgesamt kommt Lemonides auf eine Bewertung von Amazon in Höhe von 2,56 Billionen Dollar. Verglichen mit der Marktkapitalisierung von 1,84 Billionen US-Dollar am 27.08.2024 bedeutet dies einen Abschlag von etwa 50 Prozent auf seine Bewertungsschätzung.

Analystenkonsens

Daten von TipRanks zufolge erhielt die Amazon-Aktie in den vergangenen drei Monaten 43 Bewertungen durch Wall Street-Experten. Daraus ergibt sich eine starke Kaufempfehlung (42x buy, 1x hold). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 222,75 US-Dollar und entspricht damit einer Veränderung von 26,92 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 175,50 US-Dollar.

