Schindler Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Verbesserung der Margen



21.07.2026 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR EBIT-Marge: 13,2%, Anstieg um 90 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr

Konzerngewinn: CHF 542 Mio., 10,2% des Umsatzes

Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit: CHF 617 Mio.

Ausblick 2026 bestätigt Im ersten Halbjahr 2026 erreichten der Auftragseingang und der Umsatz CHF 5 794 Mio. bzw. CHF 5 329 Mio., was einem Anstieg in Lokalwährungen von 2,9% bzw. 1,4% entspricht. Das Betriebsergebnis stieg auf CHF 706 Mio., was einer EBIT-Marge von 13,2% entspricht. Die bereinigte EBIT-Marge erreichte 13,5%. Der Konzerngewinn wuchs auf

CHF 542 Mio., was einer Konzerngewinnmarge von 10,2% entspricht. Der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit betrug CHF 617 Mio. Über Schindler

Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 67 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler hat sich als langfristiges, wissenschaftsbasiertes Emissions-Reduktionsziel das Erreichen von Netto-Null-Emissionen auf der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2040 gesetzt. Dies soll durch eine 90%ige absolute Reduktion von Treibhausgasemissionen in den Scopes 1, 2 und 3 – ausgehend vom Basisjahr 2020 – erzielt werden, während gleichzeitig an der Neutralisierung der Restemissionen gearbeitet wird. Mehr Informationen

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