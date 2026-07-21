Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
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21.07.2026 06:30:15
Continued margin expansion
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Schindler Holding AG / Key word(s): Half Year Results
Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
For the first six months of 2026, order intake and revenue reached CHF 5 794 million and CHF 5 329 million, equivalent to growth in local currencies of 2.9% and 1.4%, respectively. Operating profit increased to CHF 706 million, corresponding to an EBIT margin of 13.2%. The EBIT adjusted margin reached 13.5%. Net profit rose to CHF 542 million, corresponding to a net profit margin of 10.2%. Cash flow from operating activities was CHF 617 million.
About Schindler
More information
Lars Brorson | Head of Investor Relations
Schindler Management Ltd.
Tel. +41 41 445 32 32
End of Inside Information
|Language:
|English
|Company:
|Schindler Holding AG
|Zugerstrasse 13
|6060 Ebikon
|Switzerland
|Phone:
|+41414453060
|E-mail:
|corporate.communications@schindler.com
|Internet:
|www.schindler.com
|ISIN:
|CH0024638212, CH0024638196
|Valor:
|002463821
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2368916
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2368916 21-Jul-2026 CET/CEST
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09:29
|Schwacher Handel: SPI beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
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06:30
|Continued margin expansion (EQS Group)
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06:30
|Verbesserung der Margen (EQS Group)
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17.07.26
|SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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10.07.26
|SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schindler-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)