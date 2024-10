Verluste in Frankfurt: DAX verbucht Abschläge

Der Handel in Frankfurt verläuft aktuell in ruhigen Bahnen.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,12 Prozent tiefer bei 19 438,62 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,865 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,348 Prozent stärker bei 19 528,91 Punkten, nach 19 461,19 Punkten am Vortag.

Bei 19 368,69 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 19 591,49 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, betrug der DAX-Kurs 18 720,01 Punkte. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 22.07.2024, einen Stand von 18 407,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wurde der DAX auf 14 798,47 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 15,92 Prozent zu. 19 674,68 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 3,70 Prozent auf 218,55 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,42 Prozent auf 140,96 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,61 Prozent auf 311,40 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,28 Prozent auf 57,16 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,27 Prozent auf 16,16 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,63 Prozent auf 477,40 EUR), RWE (-2,03 Prozent auf 30,90 EUR), EON SE (-1,85 Prozent auf 12,72 EUR), Allianz (-1,83 Prozent auf 295,70 EUR) und Hannover Rück (-1,58 Prozent auf 249,20 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 3 007 669 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 248,290 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Im DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,97 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

