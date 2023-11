Verluste in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein

So bewegt sich der LUS-DAX am Morgen.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,08 Prozent schwächer bei 15 984,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 983,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 010,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 24.10.2023, wurde der LUS-DAX mit 14 905,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2023, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 15 557,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2022, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 14 552,00 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 13,72 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Continental (+ 3,42 Prozent auf 71,32 EUR), BASF (+ 1,93 Prozent auf 44,66 EUR), Rheinmetall (+ 0,88 Prozent auf 286,00 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,43 Prozent auf 188,15 EUR) und Commerzbank (+ 0,36 Prozent auf 11,17 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil BMW (-0,88 Prozent auf 93,30 EUR), Sartorius vz (-0,80 Prozent auf 283,70 EUR), Siemens Energy (-0,78 Prozent auf 10,76 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,77 Prozent auf 57,79 EUR) und SAP SE (-0,77 Prozent auf 141,40 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die BASF-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 242 054 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 165,115 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,70 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,88 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

