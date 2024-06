Verluste in Frankfurt: LUS-DAX mittags im Minus

Der LUS-DAX zeigt sich am Donnerstag leichter.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 1,29 Prozent tiefer bei 18 408,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 18 383,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 621,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 13.05.2024, bei 18 722,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.03.2024, wurde der LUS-DAX mit 17 971,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 13.06.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 16 227,00 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 9,94 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten verzeichnet.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 0,13 Prozent auf 22,57 EUR), SAP SE (+ 0,02 Prozent auf 181,44 EUR), Fresenius SE (-0,33 Prozent auf 29,95 EUR), Allianz (-0,35 Prozent auf 258,80 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,69 Prozent auf 38,73 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Porsche Automobil vz (-5,52 Prozent auf 43,14 EUR), Porsche (-3,84 Prozent auf 69,58 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,83 Prozent auf 105,35 EUR), Bayer (-3,22 Prozent auf 26,93 EUR) und Zalando (-2,95 Prozent auf 22,71 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 135 752 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 204,731 Mrd. Euro den größten Anteil.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,71 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

