Verluste in Frankfurt: MDAX mittags schwächer

Am Freitag verliert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,41 Prozent auf 27 082,00 Punkte. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 244,131 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,115 Prozent leichter bei 27 162,62 Punkten, nach 27 193,85 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 27 162,62 Punkte, das Tagestief hingegen 26 958,13 Zähler.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 1,33 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.04.2024, lag der MDAX bei 26 346,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, lag der MDAX bei 25 999,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.05.2023, wies der MDAX einen Wert von 26 778,33 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,908 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Zählern markiert.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell KRONES (+ 1,42 Prozent auf 128,20 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,33 Prozent auf 38,89 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,32 Prozent auf 107,10 EUR), GEA (+ 1,16 Prozent auf 38,24 EUR) und HOCHTIEF (+ 0,75 Prozent auf 100,60 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen SMA Solar (-4,86 Prozent auf 48,52 EUR), LEG Immobilien (-3,93 Prozent auf 80,60 EUR), EVOTEC SE (-2,79 Prozent auf 8,98 EUR), JENOPTIK (-2,24 Prozent auf 27,88 EUR) und AIXTRON SE (-1,78 Prozent auf 23,11 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 343 493 Aktien gehandelt. Mit 18,799 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,12 erwartet. Im Index bietet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,93 Prozent die höchste Dividendenrendite.

