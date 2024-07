Verluste in Frankfurt: TecDAX notiert am Nachmittag im Minus

Um 15:41 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,27 Prozent tiefer bei 3 303,13 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 522,350 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,012 Prozent auf 3 345,24 Punkte an der Kurstafel, nach 3 345,65 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 292,81 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 348,28 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 3,10 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.06.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 269,39 Punkte. Vor drei Monaten, am 19.04.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 187,20 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 19.07.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 224,93 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 0,645 Prozent abwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Zählern markiert.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 9,04 Prozent auf 61,50 EUR), Nordex (+ 4,05 Prozent auf 13,37 EUR), CANCOM SE (+ 1,68) Prozent auf 32,74 EUR), Nemetschek SE (+ 1,23 Prozent auf 90,40 EUR) und PNE (+ 0,88 Prozent auf 13,72 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen Sartorius vz (-15,20 Prozent auf 209,20 EUR), Infineon (-2,54 Prozent auf 33,59 EUR), AIXTRON SE (-2,03 Prozent auf 20,77 EUR), SMA Solar (-1,63 Prozent auf 25,40 EUR) und CompuGroup Medical SE (-1,48 Prozent auf 15,32 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 728 239 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 213,906 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Die 1&1-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Mit 7,12 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

