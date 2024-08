Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Nachmittag schwächer

Am Mittwoch verbucht der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,05 Prozent auf 3 346,27 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 529,683 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,397 Prozent höher bei 3 361,11 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 347,81 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 366,30 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 331,52 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 0,011 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 3 326,63 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, wurde der TecDAX mit 3 274,00 Punkten berechnet. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, wies der TecDAX 3 328,67 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 0,652 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 175,55 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell TeamViewer (+ 10,88 Prozent auf 12,23 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,70 Prozent auf 61,70 EUR), Sartorius vz (+ 3,32 Prozent auf 261,10 EUR), SMA Solar (+ 3,07 Prozent auf 25,54 EUR) und Nemetschek SE (+ 2,44 Prozent auf 88,25 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Siemens Healthineers (-7,39 Prozent auf 49,27 EUR), HENSOLDT (-0,92 Prozent auf 34,34 EUR), CANCOM SE (-0,85 Prozent auf 32,62 EUR), freenet (-0,85 Prozent auf 25,68 EUR) und 1&1 (-0,66 Prozent auf 15,04 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 432 423 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 224,995 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die 1&1-Aktie weist mit 8,42 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 7,06 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at