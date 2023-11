Verluste in London: FTSE 100 am Nachmittag im Minus

Der FTSE 100 gibt am Montagnachmittag nach.

Um 15:40 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,30 Prozent schwächer bei 7 481,59 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,331 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 504,25 Punkte an der Kurstafel, nach 7 504,25 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 7 472,65 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 506,00 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 20.10.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 402,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 262,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, mit 7 385,52 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2023 sank der Index bereits um 0,960 Prozent. Bei 8 047,06 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Diploma (+ 10,46 Prozent auf 33,36 GBP), Ocado Group (+ 5,37 Prozent auf 5,91 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 2,33 Prozent auf 91,48 GBP), Flutter Entertainment (+ 1,93 Prozent auf 129,40 GBP) und Halma (+ 1,90 Prozent auf 20,92 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Ashtead (-9,52 Prozent auf 47,45 GBP), Compass Group (-3,78 Prozent auf 20,13 GBP), Smurfit Kappa (-2,38 Prozent auf 31,02 EUR), Airtel Africa (-2,37 Prozent auf 1,11 GBP) und DCC (-2,09 Prozent auf 52,36 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 13 552 155 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht im FTSE 100 mit 195,781 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist mit 4,37 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Phoenix Group-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

