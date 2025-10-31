STOXX 50 aktuell: So steht der STOXX 50 aktuell

Am Freitag verliert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,47 Prozent auf 4 761,90 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,079 Prozent auf 4 780,66 Punkte an der Kurstafel, nach 4 784,43 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 754,89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 780,66 Punkten lag.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0,642 Prozent. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 633,23 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 lag noch am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 4 468,34 Punkten. Der STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, einen Stand von 4 315,07 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 9,75 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 826,72 Punkte. Bei 3 921,71 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 0,84 Prozent auf 63,75 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,82 Prozent auf 5,75 EUR), Diageo (+ 0,61 Prozent auf 17,43 GBP), BAT (+ 0,58 Prozent auf 39,17 GBP) und Rheinmetall (+ 0,53 Prozent auf 1 714,00 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Deutsche Telekom (-1,75 Prozent auf 26,97 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,73 Prozent auf 28,33 GBP), BP (-1,71 Prozent auf 4,40 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,39 Prozent auf 539,40 EUR) und Allianz (-1,21 Prozent auf 351,80 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4 277 376 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 363,376 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Die BNP Paribas-Aktie hat mit 6,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at