Shell verdient mehr als erwartet und behält Aktienrückkäufe bei

DOW JONES--Shell hat seinen Gewinn im dritten Quartal stärker als erwartet gesteigert. Der Ölkonzern profitierte unter anderem von höheren Margen und einem starken Vertriebsgeschäft. Er setzte zudem seinen vierteljährlichen Aktienrückkauf in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar fort.

Der bereinigte Gewinn - eine vielbeachtete Kennzahl, die bestimmte Rohstoffpreisanpassungen und einmalige Belastungen bereinigt - stieg auf 5,43 Milliarden Dollar von 4,26 Milliarden Dollar im Vorquartal und übertraf damit die Analysten-Erwartungen im Vara-Konsens von 5,09 Milliarden Dollar.

Das Unternehmen hat nun 16 Quartale in Folge Aktien im Wert von mindestens 3 Milliarden Dollar zurückgekauft. Diese Serie hat dazu geführt, dass Shell im Vergleich zu den europäischen Wettbewerbern als eine Art Ausreißer gesehen wird. BP und TotalEnergies haben ihre Rückkaufraten bereits gesenkt.

Shell steigerte den Gewinn trotz fallender Ölpreise. Diese resultieren aus der Aussicht auf ein Überangebot, da die Organisation erdölexportierender Länder und ihre Verbündeten die Produktion hochfahren. Eine eingetrübte makroökonomische Aussicht und globale Handelsspannungen haben den Abwärtsdruck auf die Preise verstärkt.

Das bereinigte Ergebnis in Shells Upstream-Sparte stieg auf 1,8 Milliarden Dollar von 1,7 Milliarden Dollar, obwohl höhere Volumina teilweise durch eine Barzahlung von 271 Millionen Dollar an Partner im Tupi-Feld in Brasilien ausgeglichen worden seien, um die gesamte Ölproduktion in dem Block besser widerzuspiegeln, so der Konzern. Anfang dieses Monats hatte Shell vor einer Belastung von bis zu 400 Millionen Dollar gewarnt.

Die Kernsparte Integrated Gas profitierte von einer deutlich höheren Handels- und Optimierungsleistung. Sie fuhr ein bereinigtes Ergebnis von 2,1 Milliarden Dollar ein, verglichen mit 1,7 Milliarden Dollar im Vorquartal, als Händler von der Volatilität überrascht worden waren.

October 30, 2025 04:09 ET (08:09 GMT)