Optimismus in Europa: Pluszeichen im STOXX 50

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,34 Prozent auf 4 836,41 Punkte an. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,118 Prozent auf 4 825,76 Punkte an der Kurstafel, nach 4 820,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 837,88 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 822,39 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der STOXX 50 bereits um 0,885 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 05.11.2025, einen Wert von 4 771,97 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 546,65 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 402,98 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 11,47 Prozent aufwärts. Bei 4 897,91 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rolls-Royce (+ 1,65 Prozent auf 11,09 GBP), Siemens (+ 1,37 Prozent auf 233,35 EUR), AstraZeneca (+ 1,23 Prozent auf 136,80 GBP), UBS (+ 1,09 Prozent auf 31,63 CHF) und UniCredit (+ 0,97 Prozent auf 65,85 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen BP (-2,43 Prozent auf 4,54 GBP), Enel (-0,73 Prozent auf 8,76 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,71 Prozent auf 530,80 EUR), Rheinmetall (-0,65 Prozent auf 1 530,00 EUR) und National Grid (-0,52 Prozent auf 11,37 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 5 747 069 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 373,415 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,42 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

