Rolls-Royce Aktie

Rolls-Royce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX 50 im Blick 05.12.2025 09:29:02

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels im Plus

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels im Plus

Wie bereits am Vortag richtet sich der STOXX 50 auch heute in der Gewinnzone ein.

Um 09:11 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,10 Prozent höher bei 4 825,01 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,118 Prozent auf 4 825,76 Punkte an der Kurstafel, nach 4 820,08 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 822,39 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 4 826,42 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der STOXX 50 bereits um 0,647 Prozent zu. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 05.11.2025, bei 4 771,97 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 05.09.2025, bei 4 546,65 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 05.12.2024, bei 4 402,98 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 11,21 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 921,71 Zählern.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rolls-Royce (+ 1,65 Prozent auf 11,09 GBP), Rio Tinto (+ 1,09 Prozent auf 55,54 GBP), UniCredit (+ 0,90 Prozent auf 65,81 EUR), Siemens (+ 0,85 Prozent auf 232,15 EUR) und AstraZeneca (+ 0,83 Prozent auf 136,26 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen BP (-2,46 Prozent auf 4,54 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,42 Prozent auf 527,00 EUR), Rheinmetall (-1,17 Prozent auf 1 522,00 EUR), Richemont (-0,55 Prozent auf 172,15 CHF) und Zurich Insurance (-0,35 Prozent auf 571,60 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 016 021 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 373,415 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Die BNP Paribas-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rolls-Royce Plcmehr Nachrichten

Analysen zu Rolls-Royce Plcmehr Analysen

18.11.25 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
14.11.25 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
14.11.25 Rolls-Royce Buy UBS AG
13.11.25 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.25 Rolls-Royce Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 944,70 -0,61% ASML NV
AstraZeneca PLC 154,45 -0,26% AstraZeneca PLC
BNP Paribas S.A. 75,18 -0,52% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,17 -2,67% BP plc (British Petrol)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 531,40 -0,71% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 1 532,00 -0,10% Rheinmetall AG
Richemont 184,40 -0,24% Richemont
Rio Tinto plc 62,92 -1,07% Rio Tinto plc
Rolls-Royce Plc 12,48 -0,95% Rolls-Royce Plc
Siemens AG 233,55 1,39% Siemens AG
UniCredit S.p.A. 64,96 -1,16% UniCredit S.p.A.
Zurich Insurance AG (Zürich) 614,80 0,42% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 4 815,39 -0,10%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01:51 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen