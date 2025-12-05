Rolls-Royce Aktie
Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels im Plus
Um 09:11 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,10 Prozent höher bei 4 825,01 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,118 Prozent auf 4 825,76 Punkte an der Kurstafel, nach 4 820,08 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 822,39 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 4 826,42 Einheiten.
So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn legte der STOXX 50 bereits um 0,647 Prozent zu. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 05.11.2025, bei 4 771,97 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 05.09.2025, bei 4 546,65 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 05.12.2024, bei 4 402,98 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 11,21 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 921,71 Zählern.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rolls-Royce (+ 1,65 Prozent auf 11,09 GBP), Rio Tinto (+ 1,09 Prozent auf 55,54 GBP), UniCredit (+ 0,90 Prozent auf 65,81 EUR), Siemens (+ 0,85 Prozent auf 232,15 EUR) und AstraZeneca (+ 0,83 Prozent auf 136,26 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen BP (-2,46 Prozent auf 4,54 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,42 Prozent auf 527,00 EUR), Rheinmetall (-1,17 Prozent auf 1 522,00 EUR), Richemont (-0,55 Prozent auf 172,15 CHF) und Zurich Insurance (-0,35 Prozent auf 571,60 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 016 021 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 373,415 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien
Die BNP Paribas-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
