Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich am Mittag schwächer

In New York ist derzeit ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Dienstag verbucht der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 0,01 Prozent auf 39 429,24 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 13,376 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,405 Prozent höher bei 39 591,28 Punkten in den Dienstagshandel, nach 39 431,51 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 39 546,42 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 39 411,87 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, wurde der Dow Jones auf 37 983,24 Punkte taxiert. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 14.02.2024, bei 38 424,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 33 300,62 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,55 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 39 889,05 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 2,60 Prozent auf 183,08 USD), Goldman Sachs (+ 1,54 Prozent auf 460,55 USD), JPMorgan Chase (+ 0,92 Prozent auf 200,56 USD), Intel (+ 0,87 Prozent auf 30,78 USD) und Caterpillar (+ 0,70 Prozent auf 359,19 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Walmart (-1,22 Prozent auf 59,67 USD), Visa (-1,15 Prozent auf 276,17 USD), Procter Gamble (-1,10 Prozent auf 164,05 USD), Coca-Cola (-1,09 Prozent auf 62,89 USD) und Merck (-0,89 Prozent auf 128,14 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 5 568 460 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,858 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

2024 weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at