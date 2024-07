Verluste in New York: Dow Jones zum Start mit Abgaben

Der Dow Jones gibt seine Gewinne vom Vortag am zweiten Tag der Woche wieder ab.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 16:01 Uhr um 0,05 Prozent tiefer bei 40 393,38 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 14,043 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,002 Prozent schwächer bei 40 414,49 Punkten, nach 40 415,44 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 40 324,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 40 443,73 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 39 150,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 38 503,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 35 227,69 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 7,10 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 41 376,00 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Amazon (+ 2,23 Prozent auf 186,62 USD), Coca-Cola (+ 1,42 Prozent auf 65,69 USD), Microsoft (+ 1,00 Prozent auf 447,35 USD), Boeing (+ 0,60 Prozent auf 179,98 USD) und Salesforce (+ 0,55 Prozent auf 255,48 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Walt Disney (-3,05 Prozent auf 91,26 USD), Johnson Johnson (-1,17 Prozent auf 152,43 USD), Dow (-0,88 Prozent auf 53,94 USD), Intel (-0,78 Prozent auf 33,11 USD) und UnitedHealth (-0,68 Prozent auf 554,72 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Aktuell weist die Amazon-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 1 729 894 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,161 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at