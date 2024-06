Verluste in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Abgaben

Der NASDAQ 100 zeigte sich am Abend kaum verändert.

Letztendlich schloss der NASDAQ 100 am Donnerstag nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 19 021,19 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 19 053,01 Zählern und damit 0,094 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (19 035,05 Punkte).

Bei 19 071,79 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 978,86 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,90 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 06.05.2024, einen Stand von 18 093,57 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.03.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 18 017,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.06.2023, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 14 558,09 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 14,97 Prozent aufwärts. Bei 19 071,79 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Illumina (+ 7,42 Prozent auf 114,72 USD), PayPal (+ 5,49 Prozent auf 67,02 USD), Lululemon Athletica (+ 4,79 Prozent auf 323,03 USD), Atlassian A (+ 3,53 Prozent auf 163,46 USD) und Zscaler (+ 2,50 Prozent auf 178,93 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Old Dominion Freight Line (-3,34 Prozent auf 169,84 USD), Constellation Energy (-3,22 Prozent auf 202,60 USD), ON Semiconductor (-2,80 Prozent auf 72,45 USD), Micron Technology (-2,72 Prozent auf 130,07 USD) und JDcom (-2,68 Prozent auf 29,77 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 16 681 094 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,841 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,57 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at