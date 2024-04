Verluste in Wien: ATX Prime sackt nachmittags ab

Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,69 Prozent tiefer bei 1 782,51 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,017 Prozent stärker bei 1 795,24 Punkten in den Handel, nach 1 794,93 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 782,36 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 1 795,56 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 0,622 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 25.03.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 755,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.01.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 729,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.04.2023, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 633,05 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 4,00 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 1 802,56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 664,49 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Frequentis (+ 1,53 Prozent auf 26,50 EUR), Palfinger (+ 0,68 Prozent auf 22,20 EUR), UBM Development (+ 0,54 Prozent auf 18,70 EUR), OMV (+ 0,32 Prozent auf 43,36 EUR) und STRABAG SE (+ 0,25 Prozent auf 39,70 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Andritz (-4,52 Prozent auf 52,85 EUR), Marinomed Biotech (-4,07 Prozent auf 17,70 EUR), Semperit (-2,71 Prozent auf 11,48 EUR), Polytec (-2,42 Prozent auf 3,22 EUR) und Lenzing (-2,31 Prozent auf 29,65 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 280 841 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 24,493 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,78 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at