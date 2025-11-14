Die Analysten der Erste Group Research haben ihre Einstufung für die Aktien des österreichischen Baukonzerns Strabag von "Accumulate" auf "Buy" angehoben. Nach bisher 93,0 Euro wurde das Ziel auf 95,3 Euro vom zuständigen Analysten Michael Marschallinger in Reaktion auf die Drittquartalszahlen hinaufgesetzt.

Das neue Kursziel sieht der Analyst durch die "verbesserten Fundamentaldaten und die Bewertung einer optimistischeren Haltung gerechtfertigt". Als herausragende Kennzahl bleibe "der Auftragsbestand, der mit einem Anstieg von 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr ein Rekordniveau von knapp über 31 Mrd. Euro erreichte. Wichtig ist, dass in dieser Zahl noch keine Beiträge aus dem 500 Mrd. Euro schweren deutschen Infrastrukturpaket enthalten sind. Wir gehen davon aus, dass diese Mittel Strabag in den kommenden Jahren eine hohe Kapazitätsauslastung in Deutschland sichern werden."

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Analysten 5,62 Euro für 2025, 5,46 Euro für 2026 und 5,74 Euro für 2027. Die Dividenden sollen sich für 2025 auf 2,50 Euro pro Wertpapier sowie 2,60 für 2026 und 2,70 für 2027 belaufen.

Zum Vergleich: Die Aktien standen am Schlusskurs von Donnerstag bei 70,5 Euro.

