Verluste in Wien: So steht der ATX nachmittags

Anleger in Wien treten derzeit den Rückzug an.

Am Dienstag fällt der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,87 Prozent auf 3 620,65 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 117,877 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 3 652,33 Punkten in den Handel, nach 3 652,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 620,37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 661,40 Punkten.

ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, betrug der ATX-Kurs 3 686,55 Punkte. Vor drei Monaten, am 11.03.2024, lag der ATX noch bei 3 353,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, lag der ATX bei 3 160,73 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,11 Prozent nach oben. Bei 3 777,78 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. 3 305,62 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Andritz (+ 0,88 Prozent auf 57,15 EUR), EVN (+ 0,85 Prozent auf 29,55 EUR), Verbund (+ 0,27 Prozent auf 75,50 EUR), Telekom Austria (+ 0,22 Prozent auf 8,93 EUR) und Wienerberger (-0,12 Prozent auf 34,02 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil BAWAG (-3,17 Prozent auf 58,00 EUR), Lenzing (-2,43 Prozent auf 32,10 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,40 Prozent auf 113,00 EUR), OMV (-1,39 Prozent auf 41,18 EUR) und Raiffeisen (-1,37 Prozent auf 16,55 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der IMMOFINANZ-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 257 725 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 26,299 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den ATX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,15 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at