Verluste in Zürich: SLI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Der SLI verliert am Montagmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,11 Prozent leichter bei 1 702,17 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,204 Prozent schwächer bei 1 700,52 Punkten in den Montagshandel, nach 1 703,99 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 1 701,89 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 704,26 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.10.2023, bei 1 616,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bei 1 706,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, lag der SLI-Kurs bei 1 698,14 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 1,26 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 599,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Kühne + Nagel International (+ 0,57 Prozent auf 247,80 CHF), UBS (+ 0,52 Prozent auf 23,26 CHF), Richemont (+ 0,49 Prozent auf 113,15 CHF), Sonova (+ 0,43 Prozent auf 233,10 CHF) und Holcim (+ 0,36 Prozent auf 61,98 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil ams (-8,47 Prozent auf 3,11 CHF), Julius Bär (-8,00 Prozent auf 51,26 CHF), Logitech (-0,48 Prozent auf 75,18 CHF), Nestlé (-0,45 Prozent auf 98,54 CHF) und Roche (-0,29 Prozent auf 236,90 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 450 876 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI mit 265,241 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Swiss Re-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,41 Prozent gelockt.

