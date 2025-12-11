Cicor Technologies Aktie

SIX-Handel im Blick 11.12.2025 12:27:03

Börse Zürich: SPI sackt am Mittag ab

Börse Zürich: SPI sackt am Mittag ab

Am Donnerstagmittag agieren die Börsianer in Zürich vorsichtiger.

Der SPI gibt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,03 Prozent auf 17 756,84 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,269 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,223 Prozent tiefer bei 17 721,69 Punkten in den Handel, nach 17 761,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 778,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 695,64 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,189 Prozent. Vor einem Monat, am 11.11.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 503,42 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 11.09.2025, einen Wert von 17 048,42 Punkten auf. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, bei 15 594,09 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 14,42 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 17 853,14 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 361,69 Zählern.

Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Feintool International (+ 6,25 Prozent auf 10,20 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,00 Prozent auf 1,04 CHF), Xlife Sciences (+ 3,67 Prozent auf 25,40 CHF), Arbonia (+ 3,14 Prozent auf 5,09 CHF) und Molecular Partners (+ 3,14 Prozent auf 3,45 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Evolva (-8,98 Prozent auf 0,75 CHF), Givaudan (-7,23 Prozent auf 3 065,00 CHF), Cicor Technologies (-5,26 Prozent auf 126,00 CHF), ASMALLWORLD (-3,17 Prozent auf 0,61 CHF) und Medartis (-2,59 Prozent auf 86,50 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 959 806 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 277,128 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Im SPI hat die Relief Therapeutics-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OC Oerlikon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,30 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

