Minuszeichen in Zürich: SPI zum Handelsende leichter

Der SPI kam am dritten Tag der Woche nicht vom Fleck.

Am Mittwoch ging der SPI den Handel nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 17 761,37 Punkten aus dem Mittwochshandel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,263 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,359 Prozent schwächer bei 17 704,62 Punkten in den Handel, nach 17 768,45 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Mittwoch bei 17 638,82 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 762,10 Punkten erreichte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,164 Prozent nach unten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 10.11.2025, bei 17 179,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.09.2025, wurde der SPI mit 16 950,46 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, erreichte der SPI einen Stand von 15 534,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 14,45 Prozent nach oben. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 853,14 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Idorsia (+ 8,84 Prozent auf 4,19 CHF), SHL Telemedicine (+ 7,53 Prozent auf 1,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 6,85 Prozent auf 0,17 CHF), Zehnder A (+ 5,94 Prozent auf 78,50 CHF) und MCH (+ 5,00 Prozent auf 3,15 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Cicor Technologies (-27,91 Prozent auf 133,00 CHF), ASMALLWORLD (-8,70 Prozent auf 0,63 CHF), Arbonia (-4,91 Prozent auf 4,94 CHF), LEM (-3,70 Prozent auf 299,00 CHF) und HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-3,22 Prozent auf 1,38 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 894 320 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 278,206 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Die Relief Therapeutics-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die OC Oerlikon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

