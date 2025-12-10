Handel in Zürich: SPI in Rot

Am Mittwoch bewegt sich der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,32 Prozent schwächer bei 17 711,09 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,263 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17 704,62 Zählern und damit 0,359 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (17 768,45 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 17 638,82 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 762,10 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,447 Prozent. Vor einem Monat, am 10.11.2025, wies der SPI einen Stand von 17 179,19 Punkten auf. Der SPI stand vor drei Monaten, am 10.09.2025, bei 16 950,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, lag der SPI-Kurs bei 15 534,59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 14,13 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 17 853,14 Punkten. Bei 14 361,69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell SHL Telemedicine (+ 10,75 Prozent auf 1,03 CHF), Idorsia (+ 8,06 Prozent auf 4,16 CHF), Zehnder A (+ 6,34 Prozent auf 78,80 CHF), Bellevue (+ 4,67 Prozent auf 10,30 CHF) und Xlife Sciences (+ 4,22 Prozent auf 24,70 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Cicor Technologies (-28,18 Prozent auf 132,50 CHF), ASMALLWORLD (-8,70 Prozent auf 0,63 CHF), Evolva (-8,25 Prozent auf 0,76 CHF), Arbonia (-4,82 Prozent auf 4,94 CHF) und Kudelski (-3,85 Prozent auf 1,25 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Idorsia-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 2 363 395 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 278,206 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2025 verzeichnet die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die OC Oerlikon-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,94 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at